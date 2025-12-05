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Опубликовано 5 декабря 2025, 11:19

Обороной Финляндии, Швеции и Дании теперь руководит штаб НАТО в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Командовать обороной Финляндии, Швеции и Дании теперь будут из штаба НАТО в США, ранее эти функции были возложены на военный центр альянса в Нидерландах. Изменения вступают в силу с 5 декабря. Об этом рассказали в самом военном блоке, пояснив, что тем самым укрепятся позиции НАТО на Крайнем Севере.

«Ответственность за деятельность Дании, Швеции и Финляндии передаётся от Командования объединённых сил в Брюнсюме к Командованию объединённых сил в Норфолке (JFC Norfolk)», — говорится в тексте.

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Ранее президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте в ходе телефонного разговора сошлись на том, что нельзя оставлять Украину наедине с США. По их мнению, в противном случае развитие событий пойдёт не по тому пути.

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Татьяна Миссуми
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