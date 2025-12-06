Ясновидящая «Битвы экстрасенсов» раскрыла симптомы сглаза. Есть три из них? Бейте тревогу

Заметили, что мелкие неприятности следуют одна за другой? Вещи теряются, планы срываются, а усталость не проходит даже после выходных? Возможно, дело не только в стрессе и перегрузках. В культурах по всему миру существует понятие сглаза — энергетического воздействия, которое возникает из-за зависти или чрезмерного внимания окружающих. Ясновидящая рассказала, как отличить обычную чёрную полосу от реального энергетического сбоя и что с этим делать.

Сглаз — это не страшилка из бабушкиных сказок, а реальный энергетический пробой

Признаки сглаза на человеке: симптомы и способы проверки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / T.Den_Team

Представьте, что ваше энергетическое поле — это невидимая защитная оболочка вокруг тела. Когда кто-то сильно завидует вашему успеху, красоте или счастью, его эмоции могут пробить эту защиту. Причём чаще всего человек даже не желает вам зла осознанно — просто его негативные мысли оказались слишком сильными. Особенно уязвимы дети, яркие успешные люди и те, кто слишком открыто делится своими планами и достижениями. Вы похвастались новой машиной в соцсетях? Рассказали коллегам о предстоящем повышении? Показали фотографии счастливых отношений? Будьте готовы, что кто-то из зрителей этого шоу может невольно «наградить» вас завистливым взглядом.

Тело всегда подаёт сигналы первым — научитесь их слышать

Энергетические сбои моментально отражаются на физическом самочувствии, и это первое, на что стоит обратить внимание. Вы вдруг начинаете чувствовать странную усталость, которая не проходит даже после восьми часов сна. Голова болит без причины, врачи разводят руками и говорят, что всё в норме, а вы продолжаете мучиться. Ночью не можете уснуть, крутитесь с боку на бок, а когда наконец проваливаетесь в сон, видите тревожные сны, поделилась с нами ясновидящая Кажетта.

Сглаз на человеке: как распознать энергетическое воздействие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KieferPix

Может появиться головная боль без явных медицинских причин или ощущение тяжести в области лба и висков. Часто страдает сон: возникают бессонница, тревожные сновидения или ощущение беспокойства ночью. Некоторые отмечают резкое ухудшение самочувствия после общения с конкретными людьми или при посещении определённых мест. Кажетта Ясновидящая

Эмоциональные качели и странное чувство, что кто-то наблюдает

Психика реагирует на сглаз не менее остро, чем тело. Вы вдруг теряете интерес к тому, что раньше приносило радость: любимый сериал кажется скучным, хобби больше не вдохновляет, встречи с друзьями вызывают только желание отменить их и остаться дома. Появляется беспричинная тревога, которая не отпускает ни днём, ни ночью. Иногда возникает странное ощущение, будто кто-то наблюдает за вами или будто невидимая сила давит на плечи. Настроение скачет от эйфории до отчаяния без всяких причин.

«Настроение может резко колебаться без очевидных причин, а мысли становятся более навязчивыми и негативными, особенно если они связаны с конкретным человеком. На фоне этого нередко падает самооценка и возникает ощущение собственной слабости», — рассказывает Кажетта. Если вы поймали себя на том, что постоянно думаете об одном и том же человеке, прокручиваете в голове разговоры с ним и чувствуете какое-то непонятное напряжение — это тревожный звоночек. Возможно, именно этот человек стал источником энергетического воздействия.

Когда жизнь превращается в сплошную полосу невезения

Энергетическое воздействие на человека: как распознать и что делать. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Сглаз проявляется не только на уровне ощущений, но и в конкретных жизненных ситуациях. Вдруг начинается какая-то странная череда мелких неприятностей. Сломался чайник, потерялись ключи, порвались любимые джинсы, отменили важную встречу, задержали зарплату — и всё это в течение одной недели. Конфликты возникают буквально на пустом месте, причём с людьми, с которыми раньше всё было хорошо. Финансовые проблемы сыплются одна за другой, хотя обычно вы неплохо управляетесь с деньгами.

«Могут постоянно ломаться бытовые предметы, теряться нужные вещи или возникать мелкие аварии. Конфликты появляются буквально на пустом месте, словно фон общения становится более напряжённым. Планы внезапно срываются, проекты буксуют без объяснения причин», — перечисляет Кажетта. Даже домашние животные начинают вести себя странно: кошка шипит на пустое место, собака скулит без причины. Комнатные растения вдруг начинают болеть и сохнуть, хотя вы ухаживаете за ними как обычно. Всё это вместе создаёт ощущение затянувшейся чёрной полосы, когда кажется, что удача отвернулась от вас навсегда.

Простые домашние тесты — свеча, яйцо и воск расскажут правду

Как определить сглаз самостоятельно: тесты со свечой и яйцом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Если подозрения на сглаз не отпускают, можно провести несколько традиционных тестов дома. Самый популярный — со свечой. Зажгите обычную восковую свечу и понаблюдайте за пламенем. Если оно горит ровно и спокойно, значит, с вашим энергетическим полем всё в порядке. Но если свеча трещит, коптит, наклоняется в сторону или пламя мечется из стороны в сторону — это признак напряжения в биополе. Метод с яйцом чуть сложнее: возьмите сырое яйцо и мягко выкатывайте его по телу, двигаясь сверху вниз. Затем разбейте яйцо в стакан с водой и посмотрите на результат. Если белок остался чистым и прозрачным, всё хорошо.

А вот если появились нити, пузырьки, мутные пятна или странные формы, это может указывать на энергетические нагрузки. «Диагностика маятником помогает определить зоны напряжения — он реагирует на сбои в биополе. Ещё один способ — тест со спичками: подожжённые спички бросают в воду и смотрят, тонут ли они или остаются на поверхности. Но важно помнить: все эти методы дают только ориентир, а не абсолютную истину», — уточняет Кажетта. Растопленный воск тоже работает как диагностический инструмент: вылейте его в холодную воду и посмотрите, какие фигуры получились. Острые углы, непонятные образы и тёмные пятна могут говорить о негативе.

Когда пора идти к специалисту и как не попасться на удочку шарлатанов

Ясновидящая рассказала, как понять, что на тебе сглаз, и убрать его. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul

Если ощущение воздействия становится навязчивым, симптомы усиливаются, а жизнь превращается в сплошной кошмар, возможно, стоит обратиться к специалисту по энергетическим практикам. Но здесь важно не попасться на удочку шарлатанов, которые пугают страшными диагнозами и требуют огромные суммы за «спасение». Хороший эксперт никогда не будет запугивать вас рассказами о том, что на вас «родовое проклятие на семь поколений» или что «вы умрёте через месяц, если не заплатите».

Настоящий профессионал работает спокойно, уважительно относится к вашему состоянию, подробно объясняет, что именно делает, и не требует заоблачных сумм. Он не давит, не манипулирует страхом и всегда оставляет право выбора за вами. Если вы чувствуете дискомфорт или внутренний протест во время общения с «целителем», лучше развернуться и уйти. Доверяйте своей интуиции — она редко обманывает.

Защита от сглаза начинается с простых вещей

Чтобы снизить вероятность энергетического воздействия, не нужно покупать дорогие амулеты или проводить сложные ритуалы. Достаточно соблюдать несколько простых правил. Первое и главное: не хвастайтесь открыто своими планами и успехами, особенно перед людьми, в которых вы не уверены. Молчание действительно золото, когда речь идёт о защите вашей энергии. Хорошо работают обереги: камни, браслеты из красной нити, булавки, значимые для вас украшения. Не обязательно верить в их магическую силу — главное, чтобы они напоминали вам о необходимости держать границы.

Что такое сглаз и как понять, что он есть: объясняет эксперт. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kajetta

«Регулярное очищение пространства, например проветривание или работа со свечой, помогает поддерживать лёгкость атмосферы. Важно развивать внутреннюю устойчивость и личные границы — сильное внутреннее состояние само по себе является надёжной защитой», — советует Кажетта. Проветривайте квартиру, зажигайте свечи, делайте влажную уборку — это помогает очистить пространство не только физически, но и энергетически. И самое важное: работайте над своей внутренней силой. Уверенный в себе человек с крепкими личными границами — плохая мишень для чужого негатива. Энергия такого человека отталкивает сглаз, как зонт отталкивает капли дождя.