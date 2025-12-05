В «Ахмате» описали мрачное будущее Украины после Зеленского
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Владимир Зеленский оставит преемникам страну, лежащую в руинах, когда потеряет власть. О будущем Украины рассказал NEWS.ru командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
«Я уверен, что в финале его президентства от Украины останутся руины — убитая экономика и распроданное имущество», — сказал военнослужащий.
Однако самому Зеленскому до этого нет дела, ведь ему есть куда бежать. К примеру, он может улететь в Израиль и жить там безбедно до глубокой старости. По мнению бойца «Ахмата», сами украинцы уже осознают безнадёжность ситуации, но не способны изменить положение из-за массовой гибели мужского населения на фронте. Женщины, считает Аид, вряд ли своими силами смогут сменить режим в стране.
Идея избрать в президенты комика и шоумена изначально была обречена на провал, заключил командир.
Однако Владимиру Зеленскому придётся поработать головой, чтобы безопасно покинуть Украину. Ранее политолог заявил, что если он согласится завершить конфликт на любых условиях, то его убьют ультраправые. При этом на Западе считают, что мирное соглашение в принципе невозможно, пока Зеленский политически существует.
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