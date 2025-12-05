Однако самому Зеленскому до этого нет дела, ведь ему есть куда бежать. К примеру, он может улететь в Израиль и жить там безбедно до глубокой старости. По мнению бойца «Ахмата», сами украинцы уже осознают безнадёжность ситуации, но не способны изменить положение из-за массовой гибели мужского населения на фронте. Женщины, считает Аид, вряд ли своими силами смогут сменить режим в стране.