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Опубликовано 6 декабря 2025, 08:43

Пять украинских БПЛА уничтожены за утро над Ленинградской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российская система ПВО в течение трёх часов ликвидировала пять украинских беспилотников в небе над территорией Ленинградской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Разрушений на земле нет.

«6 декабря текущего года в период с 08:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолётного типа над территорией Ленинградской области», — говорится в тексте.

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Накануне сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя. Как уточняется, двое мужчин получили ранения при ударе по коммерческому объекту в селе Волчья Александровка.

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Татьяна Миссуми
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