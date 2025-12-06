Пять украинских БПЛА уничтожены за утро над Ленинградской областью

Российская система ПВО в течение трёх часов ликвидировала пять украинских беспилотников в небе над территорией Ленинградской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Разрушений на земле нет.

«6 декабря текущего года в период с 08:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолётного типа над территорией Ленинградской области», — говорится в тексте.

Накануне сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя. Как уточняется, двое мужчин получили ранения при ударе по коммерческому объекту в селе Волчья Александровка.