Генерал Попов: Дроны могли преследовать Зеленского в Ирландии для устрашения

Инцидент с беспилотниками, которые преследовали самолёт Владимира Зеленского в небе Ирландии, мог быть случайностью или угрозой. Об этом заявил заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Первая версия предполагает техническую случайность. По мнению эксперта, полёт мог совпасть с испытаниями дронов, которые вышли из-под контроля.

«Корпоративно производственное объединение небольшое, у которого есть два цеха, решило испытать БПЛА... Не исключено, что в определённый момент полёт вышел из-под контроля», — пояснил Попов АиФ.

Вторая версия — целенаправленная спецоперация для устрашения. Попов не исключил, что к подобным планам могут быть причастны силы внутри самого Евросоюза.

«Эти беспилотники могли специально охотиться за Зеленским, чтобы его напугать. <...> То есть под легендой «неопознанных беспилотников» Зеленского предупредили, что в следующий раз его борт просто собьют», — добавил эксперт.

Напомним, самолёт Владимира Зеленского перед посадкой в Ирландии сопровождали четыре неопознанных беспилотника. Они взлетели к северо-востоку от Дублина, пролетели опасно близко к борту, а затем остановились в воздухе над кораблём Военно-морских сил Ирландии, что указывало на высокий уровень координации действий. Происхождение дронов остаётся неизвестным.