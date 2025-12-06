Американский посол восхитился политикой России с прицелом на 100 лет вперёд

Москва планирует свою политику и стратегию действий, исходя из расчёта на сто лет вперёд. Об этом заявил посол США в Турции Томас Баррак, которого цитирует турецкое госагентство Anadolu. По его словам, это верный подход, помогающий стране быть эффективной.

«Мы имеем дело с китайцами, которые смотрят на перспективу в 50 лет. Мы имеем дело с русскими, которые смотрят на перспективу в 100 лет. Мы имеем дело с власть имущими во всех странах, которые имеют долгосрочные планы, прогресс и технологии», — сказал Баррак.

Он также обратил внимание на противоречивый подход западных партнёров к Анкаре. Посол напомнил, что Турция — это часть НАТО, поэтому, по мнению европейских политиков, она должна участвовать в защите ЕС. Но при этом Европа не готова делиться современным вооружением с Анкарой, отметил Баррак. Он назвал такую позицию нелогичной и «близкой к безумию».

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на Дохийском форуме, заявил, что после того как США прекратили прямую поддержку Киева, Европе нужны креативные решения для завершения конфликта на Украине.