Мантуров утвердил новые меры поддержки для жителей Курской области

Первый вице-премьер России Денис Мантуров провёл совещание, посвящённое оказанию помощи населению Курской области, и дал ряд поручений по дополнительной поддержке региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Российской Федерации.

Мантуров подчеркнул необходимость продолжения выдачи жилищных сертификатов с правом его использования в других регионах. Он также поручил проработать выделение средств на ремонт жилья, оставленного жителями и пришедшего в негодность, и решить вопрос компенсаций за утраченный транспорт в результате действий ВСУ. Эти меры планируется запустить с 2026 года.

Ранее сообщалось, что судьба 285 жителей приграничных районов Курской области до сих пор остаётся неизвестной. Несмотря на проводимые масштабные поисковые мероприятия, информация о местонахождении пропавших людей пока отсутствует. В регионе продолжается зачистка территорий после атак украинских беспилотных летательных аппаратов и действий диверсионных групп.