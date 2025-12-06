Путин в Индии
Регион
6 декабря, 10:54

Мантуров утвердил новые меры поддержки для жителей Курской области

Денис Мантуров. Обложка © Life.ru

Денис Мантуров. Обложка © Life.ru

Первый вице-премьер России Денис Мантуров провёл совещание, посвящённое оказанию помощи населению Курской области, и дал ряд поручений по дополнительной поддержке региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Российской Федерации.

Мантуров подчеркнул необходимость продолжения выдачи жилищных сертификатов с правом его использования в других регионах. Он также поручил проработать выделение средств на ремонт жилья, оставленного жителями и пришедшего в негодность, и решить вопрос компенсаций за утраченный транспорт в результате действий ВСУ. Эти меры планируется запустить с 2026 года.

Ранее сообщалось, что судьба 285 жителей приграничных районов Курской области до сих пор остаётся неизвестной. Несмотря на проводимые масштабные поисковые мероприятия, информация о местонахождении пропавших людей пока отсутствует. В регионе продолжается зачистка территорий после атак украинских беспилотных летательных аппаратов и действий диверсионных групп.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
