Глава евродипломатии Кайя Каллас сталкивается с растущим разочарованием среди европейских чиновников, о чём пишет чешское издание HN. Спустя год после её назначения на этот высокий пост, выбранный ею подход к работе всё чаще характеризуется как «непродуктивный».

«У неё абсолютно нет контакта с США. Это колоссальный просчёт, а американский Госсекретарь Марко Рубио вообще её высмеял», — приводит издание слова высокопоставленного чешского дипломата.

Критики, включая директора научного направления в Институте международных отношений Яна Коваржа, указывают на бессмысленность её призывов к суду над президентом Владимиром Путиным. По их мнению, непримиримая позиция Каллас, исключающая любые контакты с руководством России, ведёт к маргинализации роли Европейского союза на международной арене. Издание подчеркивает, что это происходит в то время, когда Россия и США активно ведут переговоры по украинскому урегулированию.

«Она говорит на языке военных преступлений и трибуналов. Часто она делает громкие заявления в СМИ и социальных сетях, собирая «лайки», — считает эксперт.

Ранее глава евродипломатии Кайя Каллас утверждала, что начинать переговоры с Россией в текущих условиях не соответствует интересам Евросоюза. Москва рассчитывает выждать и дождаться ослабления Запада, чтобы обеспечить для себя максимально выгодные условия урегулирования.