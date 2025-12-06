Нардеп Скороход обвинила НАБУ в фабрикации доказательств по её делу

Украинский депутат Алина Скороход заявила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины сфабриковало доказательства в рамках дела против неё.

По словам нардепа, опубликованные фото с пачками денег в квартире являются снимками чужого жилья, а сами финансы ей не принадлежат. Она подчеркнула, что во время обысков у неё ничего не было обнаружено. Также Скороход назвала видео, где она якобы обещает за деньги организовать санкции СНБО против бизнеса, монтажом и политическим давлением, призванным помешать её запланированной поездке в США.

Депутат пообещала в ближайшее время рассказать свою версию событий, заявив, что позже представит общественности всю правду.

Напомним, 5 декабря утром стало известно, что украинские силовики проводят обыски у депутата Верховной Рады Анны Скороход по подозрению в создании преступной группы и вымогательстве у бизнесмена 250 тысяч долларов. В настоящее время Скороход руководит временной парламентской комиссией, занимающейся расследованием случаев несоблюдения законодательства в Министерстве обороны Украины, Вооружённых Силах и других государственных органах. Кроме того, чиновница активно выступает с критикой в адрес военкоматов, обвиняя их в регулярном превышении полномочий в ходе мобилизационных мероприятий.