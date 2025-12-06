Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 11:28

Гросси: Внешнее питание Запорожской АЭС нарушено в 11-й раз с 2022 года

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожская атомная электростанция в ночь на субботу в очередной раз полностью лишилась внешнего электроснабжения. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, назвав этот инцидент уже одиннадцатым с начала конфликта на Украине.

Согласно его заявлению, ЗАЭС была переподключена к одной из резервных линий электропередачи после получасового перерыва. Однако наиболее мощная линия с напряжением 750 киловольт остаётся повреждённой.

СВР: Запад готовит диверсию на ЗАЭС с жертвами среди жителей Украины и ЕС
СВР: Запад готовит диверсию на ЗАЭС с жертвами среди жителей Украины и ЕС

Напомним, Запорожская АЭС ночью несколько часов работала без внешнего электроснабжения — обе линии питания отключились из-за срабатывания автоматической защиты. Все защитные механизмы работали в предусмотренном регламентом порядке, отклонений от установленных параметров безопасной работы не зафиксировано. Уровень радиации на территории объекта и в прилегающей зоне соответствует естественным значениям, опасности для населения и экологии не существует.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Запорожская АЭС
  • МАГАТЭ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar