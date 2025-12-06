Гросси: Внешнее питание Запорожской АЭС нарушено в 11-й раз с 2022 года

Запорожская атомная электростанция в ночь на субботу в очередной раз полностью лишилась внешнего электроснабжения. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, назвав этот инцидент уже одиннадцатым с начала конфликта на Украине.

Согласно его заявлению, ЗАЭС была переподключена к одной из резервных линий электропередачи после получасового перерыва. Однако наиболее мощная линия с напряжением 750 киловольт остаётся повреждённой.

Напомним, Запорожская АЭС ночью несколько часов работала без внешнего электроснабжения — обе линии питания отключились из-за срабатывания автоматической защиты. Все защитные механизмы работали в предусмотренном регламентом порядке, отклонений от установленных параметров безопасной работы не зафиксировано. Уровень радиации на территории объекта и в прилегающей зоне соответствует естественным значениям, опасности для населения и экологии не существует.