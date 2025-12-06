Пару из Саратова нашли мёртвой спустя неделю после «похищения», версия друзей – убийство

В Саратове обнаружены в реке тела двух молодых людей, которые числились пропавшими без вести с 29 ноября текущего года. Об этом сообщили в региональном СК. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти. Уголовное дело заведено по статье 105 УК РФ «Убийство».

«6 декабря 2025 года на Новой набережной вблизи улицы Провиантской города Саратова в реке Волге сотрудниками областной службы спасения извлечены тела без вести пропавших 21-летнего молодого человека и 19-летней девушки», — уточнили в ведомстве.

Как пишет Mash, друзья пары считают, что молодых людей могли похитить и убить. Денис и Виолетта познакомились недавно, 26 ноября, и сразу начали встречаться. Через несколько дней девушка зачем-то оставила телефон подруге и ушла к возлюбленному. После этого молодых людей видели только один раз на одной из улиц Саратова, а затем о них не было никаких известий. Тела найдены сегодня в реке, а их документы и часть одежды в мусорке в центре города.

Друзья пары также рассказали, что Денис и Виолетта ни с кем не ссорились. Девушка увлекалась фехтованием, а юноша прекрасно рисовал и пел. Но знакомые считают, что ребят похитили и убили.

