В Днепропетровске вертолёты тушат пожар после ночных взрывов

В Днепропетровске после серии ночных взрывов вспыхнул крупный пожар, для ликвидации которого привлекается авиация. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В городе из зоны возгорания поднялся огромный плотный столб чёрного дыма. Пожарные пытаются тушить пламя с помощью вертолётов. Инцидент произошёл после того, как в ночь на 6 декабря в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, а жители региона сообщали о слышимых взрывах.

Ранее Life.ru сообщал, что на территории Украины взвыли сирены воздушной угрозы. Сначала их включили в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях, после чего тревогу распространили в стране повсеместно.