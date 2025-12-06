Путин в Индии
6 декабря, 11:32

В Днепропетровске вертолёты тушат пожар после ночных взрывов

Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Днепропетровске после серии ночных взрывов вспыхнул крупный пожар, для ликвидации которого привлекается авиация. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В городе из зоны возгорания поднялся огромный плотный столб чёрного дыма. Пожарные пытаются тушить пламя с помощью вертолётов. Инцидент произошёл после того, как в ночь на 6 декабря в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, а жители региона сообщали о слышимых взрывах.

Ранее Life.ru сообщал, что на территории Украины взвыли сирены воздушной угрозы. Сначала их включили в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях, после чего тревогу распространили в стране повсеместно.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

