США проводят закрытые переговоры по Украине без европейских союзников

Администрация Дональда Трампа ведёт секретные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, намеренно исключая из процесса европейских партнёров Киева. Как сообщает французская газета Le Monde, такой подход демонстрирует пренебрежение Вашингтона к позиции союзников.

Издание утверждает, что союзники Украины, чья судьба напрямую связана с российской угрозой, были намеренно отстранены США от переговоров, проигнорированы и унижены. Ярким примером стал срыв запланированной встречи в Брюсселе: американская делегация просто не прилетела, а переговоры перенесли во Флориду. Бывший посол Франции в США Жерар Аро в своем комментарии для издания резко оценил подобные методы.

«Трамп относится к европейцам так же, как к гватемальцам, — без всякого уважения», — приводит Le Monde слова дипломата.

Ранее стало известно, что США требуют от Европы взять на себя большую часть оборонных обязательств НАТО, в том числе разведку и ракетные системы, дедлайн — 2027 год. В случае несоблюдения установленных сроков американская сторона оставляет за собой право приостановить своё участие в ряде ключевых механизмов военного взаимодействия внутри блока. В Министерстве обороны США отметили, что их не удовлетворяют текущие темпы наращивания оборонных возможностей европейскими союзниками.