«Шубка» из проруби: Россиянка поймала на рыбалке ондатру

Жительница Тюмени во время подлёдной рыбалки вытащила из воды ондатру, случайно схватившую приманку. Об этом рассказала сама рыбачка в соцсети «ВКонтакте».

Ондатра в проруби. Фото © VK / «Рыбалка в Тюменской области»

Девушка поделилась историей в Сети, сопроводив её фотографией испуганного животного. По её словам, первоначальная радость от поклёвки сменилась переживаниями, когда вместо ожидаемой добычи из лунки появился меховой улов.

«Сначала радость — поймала щуку! А потом... Ну, тут уже не так весело. Бедная ондатра схватила крючок прямо за щёку!» — написала девушка.

Как сообщила Виктория, освободить ондатру удалось с большим трудом, после чего животное, вероятно, вернулось в свою среду обитания.

