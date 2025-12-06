Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

6 декабря, 11:36

«Шубка» из проруби: Россиянка поймала на рыбалке ондатру

Рыбачка из Тюмени вместо щуки выловила из проруби перепуганную ондатру

Обложка © VK / «Рыбалка в Тюменской области»

Жительница Тюмени во время подлёдной рыбалки вытащила из воды ондатру, случайно схватившую приманку. Об этом рассказала сама рыбачка в соцсети «ВКонтакте».

Ондатра в проруби. Фото © VK / «Рыбалка в Тюменской области»

Девушка поделилась историей в Сети, сопроводив её фотографией испуганного животного. По её словам, первоначальная радость от поклёвки сменилась переживаниями, когда вместо ожидаемой добычи из лунки появился меховой улов.

«Сначала радость — поймала щуку! А потом... Ну, тут уже не так весело. Бедная ондатра схватила крючок прямо за щёку!» — написала девушка.

Как сообщила Виктория, освободить ондатру удалось с большим трудом, после чего животное, вероятно, вернулось в свою среду обитания.

Ранее в Челябинской области во время рыбалки погиб мужчина 1976 года рождения и его 13-летний сын. Их тела нашли примерно в ста метрах от берега, на двухметровой глубине. Спасатели считают, что они могли провалиться под лёд.

    avatar