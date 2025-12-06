Россиянам массово приходит СМС «Смотрю на фото, вспоминаю тебя», открывать его нельзя

В России фиксируется новая массовая фишинговая атака, нацеленная на хищение средств и тотальный контроль над смартфонами жертв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта по кибербезопасности.

Злоумышленники рассылают сообщения от имени знакомых с текстом «Смотрю на фото, вспоминаю тебя» и вредоносной ссылкой. Руководитель отдела аналитики Fraud Protection компании F6 Александра Радченко пояснила агентству, что переход по ссылке ведёт к установке на устройство вредоносного файла, который предоставляет мошенникам полный удалённый доступ.

«Этот функционал позволяет злоумышленникам похищать деньги с банковских счетов пользователя, атаковать сервисы государственных услуг и маркетплейсы», — рассказала Радченко.

Ранее адвокат разъяснил ключевые действия при оформлении мошенниками кредита на чужое имя. Эксперт особо отметил критическую важность полного прекращения любых выплат по данному кредиту, так как даже минимальный платёж может быть впоследствии истолкован судом как факт признания задолженности. Все документы, полученные от банка, необходимо безотлагательно передать следователю, ведущему дело, для дальнейшего продвижения в расследовании.