Сделка Netflix и Warner Bros. оказалась под угрозой из-за администрации Трампа

Администрация Дональда Трампа выразила обеспокоенность по поводу потенциального приобретения стриминговым гигантом Netflix киностудии Warner Bros. Белый дом может оказать давление на антимонопольные органы для блокирования сделки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации. Такой шаг может сыграть на руку конкуренту — компании Paramount, чей руководитель тесно связан с президентом США.

По данным газеты, советники Трампа, включая чиновников Белого дома, считают эту «мегасделку» потенциально опасной для конкуренции. Администрация может использовать своё влияние для блокировки слияния в пользу Paramount, чьё предложение о слиянии с Warner Bros. ранее было отклонено. Этим летом Paramount перешла под контроль Skydance Media.

Профессор юридической школы Кардозо Сэм Вайнштейн в комментарии WSJ подчеркнул, что текущая администрация США будет оказывать большее влияние на действия регулирующих органов, чем предыдущие. Сегодня сделка предполагает, что Netflix приобретет у Warner Bros. Discovery киностудию Warner Bros., а также стриминговый сервис HBO Max и канал HBO. Министерство юстиции США уже начало расследование, чтобы определить, укрепит ли эта сделка доминирующее положение Netflix на медиаиндустриальном рынке.

Объединённые Netflix и HBO Max будут контролировать около 30% рынка платных стриминговых сервисов в США. При этом, действующие руководящие принципы Минюста предусматривают, что слияние может быть признано незаконным, если компания занимает более 30% рынка. Netflix, в свою очередь, настаивает на расширении определения рынка стриминговых платформ, включая в него бесплатные сервисы, такие как YouTube. Кроме того, компания утверждает, что даже на рынке платных стримингов нет доказательств ущерба конкуренции, поскольку Netflix планирует сохранить HBO Max как отдельную услугу на начальном этапе.

Расследование подобных слияний обычно занимает не менее десяти месяцев до возможной подачи иска правительством. Сделка Netflix и Warner Bros. Discovery будет закрыта в течение 12–18 месяцев, после выделения подразделения глобальных сетей Warner Bros. Discovery — Discovery Global — в новую публичную компанию. В это подразделение, которое не является предметом сделки с Netflix, войдут каналы CNN, TNT, HGTV и Discovery+.

Netflix также согласился выплатить Warner Bros. «компенсационный взнос» в размере $5,8 млрд, если сделка будет сорвана из-за невозможности получения необходимых разрешений. Эта сумма составляет 8% от общей стоимости сделки и является одной из самых высоких в истории, значительно превышая стандартный диапазон в 1–3%.

Напомним, что американский стриминговый сервис Netflix планирует приобрести крупный киноконцерн Warner Bros. у Warner Bros. Discovery, что потенциально устранит одного из его основных конкурентов. Общая сумма сделки оценивается в 72 миллиарда долларов, исходя из предложения в 27,75 доллара за акцию Warner Bros. Discovery. При этом общая рыночная капитализация всей компании оценивается примерно в 82,7 миллиарда долларов.