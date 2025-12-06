Путин в Индии
6 декабря, 12:19

Мошенники убедили пенсионера в том, что он уголовник, и забрали у него почти 50 млн

Мошенники, действуя по классической схеме с имитацией уголовного преследования, похитили у 70-летнего пенсионера сбережения на сумму свыше 48,7 миллиона рублей. Об обстоятельствах масштабного преступления сообщила Тушинская межрайонная прокуратура, где вопрос находится на контроле.

Всё началось с телефонного звонка от человека, представившегося сотрудником соцзащиты. Почти сразу после этого пенсионеру позвонил «правоохранитель», сообщивший о якобы возбуждённом против него уголовном деле. Не давая мужчине опомниться, злоумышленник прислал в мессенджере поддельные процессуальные документы и, постоянно запугивая, убедил его, что расследование ведётся в «специальном закрытом чате» с другими «подозреваемыми».

Введённый в заблуждение пенсионер согласился подписать фиктивное «обязательство о неразглашении», получил «конспиративный телефон» для связи и поверил в необходимость операции по замене банковского счёта для спасения денег. В течение месяца он снимал средства со своих счетов и счетов супруги, а также отдавал наличные, хранившиеся дома. Деньги передавались «агентам», которые называли кодовые слова и привозили фальшивые расписки. Установление всех причастных к хищению лиц продолжается.

Ранее певица Лариса Долина заявила, что мошенники прислали ей поддельный паспорт, чтобы убедить продать свою квартиру. Аферисты представились сотрудником Росфинмониторинга Андреем Лукиным, а на фото в документе прикрепили актёра Тома Холланда.

