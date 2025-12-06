Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вероятность нападения Российской Федерации на страны альянса является минимальной. Видеозапись его выступления опубликовал канал DRM News на YouTube.

«Так что я просто не думаю, что это произойдёт в ближайшее время, если вообще произойдёт. Вероятность, я думаю, будет очень низкой», — сказал Уитакер.

Он подчеркнул, что страны НАТО серьёзно относятся к обязательствам по статье 5 договора и постоянно укрепляют обороноспособность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается начинать войну с НАТО, но готова хоть прямо сейчас отразить нападение Североатлантического альянса. По его словам, Москве будет не с кем вести переговоры, если ЕС всё же выберет путь войны.