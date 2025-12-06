Посол США счёл риск нападения России на НАТО «очень низким»
Обложка © ТАСС / AP / Andrew Harnik
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вероятность нападения Российской Федерации на страны альянса является минимальной. Видеозапись его выступления опубликовал канал DRM News на YouTube.
«Так что я просто не думаю, что это произойдёт в ближайшее время, если вообще произойдёт. Вероятность, я думаю, будет очень низкой», — сказал Уитакер.
Он подчеркнул, что страны НАТО серьёзно относятся к обязательствам по статье 5 договора и постоянно укрепляют обороноспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается начинать войну с НАТО, но готова хоть прямо сейчас отразить нападение Североатлантического альянса. По его словам, Москве будет не с кем вести переговоры, если ЕС всё же выберет путь войны.
