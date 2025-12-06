Восемь взрывов прогремело в Запорожье при атаке ВСУ: мужчина ранен, повреждён газопровод

Украинские военные при помощи беспилотников нанесли удары по Каменке-Днепровской и Васильевке в Запорожской области. Зафиксировано не менее восьми взрывов, есть один раненый. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остались 317 абонентов. Также повреждён газопровод. На данный момент один пострадавший, мужчина 1985 года рождения, доставлен в больницу, ему оказывается помощь», — уточнил чиновник.

Опасность повторных ударов сохраняется. Жителей просят быть предельно осторожными и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. Оперативные службы находятся в полной готовности.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя, они получили ранения при ударе по коммерческому объекту в селе Волчья Александровка.