Акт о капитуляции Украины вполне мог бы подписать глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам политика, документ может завизировать лицо, уполномоченное легитимным органом власти. При этом он думает, что Украина должна сначала вернуться в конституционное поле парламентско-президентской республики.

«Я считаю, что до финализации этого документа внутри Украины должны будут произойти определённые очень серьёзные изменения. После этого уже новоизбранный спикер парламента, возможно, финализирует эти договорённости. Претендентов на этот пост достаточно. Это может быть, во что я мало верю, Арахамия», — считает Килинкаров.

При этом, по его словам, документ в теории могла бы подписать и нардеп Юлия Тимошенко. А вот секретарь СНБО Рустем Умеров и военачальник Андрей Гнатов для этого не сгодятся, поскольку они, как утверждает собеседник АиФ, являются лишь техническими исполнителями, действующими исключительно в рамках директив.