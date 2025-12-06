Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 12:50

Появилось видео задержания «кровавого» угонщика при продаже авто убитого тюменца

Обложка © СУ СК РФ по Тюменской области

Обложка © СУ СК РФ по Тюменской области

В Екатеринбурге друзья пропавшего жителя Тюмени смогли задержать одного из угонщиков его автомобиля. Мужчины вышли на преступников через объявления о быстрой продаже черной Kia, которые те массово размещали в пабликах для перекупа авто.

Видео © Telegram / E1.RU

Как рассказал друг пропавшего Владимира E1.RU, угонщики уверяли, что просто перепродают машину. При встрече на автомойке друзья проверили документы, убедились, что это автомобиль их товарища, и задержали одного из злоумышленников. Всё происходило под камерами видеонаблюдения. После задержания около часа пришлось ждать прибытия полиции, а затем своими силами искать пропавшего, но безуспешно.

Российская школьница зарезала мать, которая заставляла учить уроки и не отпускала гулять
Российская школьница зарезала мать, которая заставляла учить уроки и не отпускала гулять

Напомним, 30-летний Владимир вышел ночью на встречу с потенциальными покупателями его автомобиля Kia Optima, но так и не вернулся. Дядя пропавшего сообщил, что вечером 4 декабря его племяннику позвонили незнакомцы. Они представились приезжими из другого города и попросили помочь с осмотром автомобиля. Владимир согласился на встречу, после чего связь с ним прервалась. Позже его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в обгоревшем автомобиле, который не принадлежал погибшему.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar