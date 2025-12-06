Появилось видео задержания «кровавого» угонщика при продаже авто убитого тюменца

В Екатеринбурге друзья пропавшего жителя Тюмени смогли задержать одного из угонщиков его автомобиля. Мужчины вышли на преступников через объявления о быстрой продаже черной Kia, которые те массово размещали в пабликах для перекупа авто.

Видео © Telegram / E1.RU

Как рассказал друг пропавшего Владимира E1.RU, угонщики уверяли, что просто перепродают машину. При встрече на автомойке друзья проверили документы, убедились, что это автомобиль их товарища, и задержали одного из злоумышленников. Всё происходило под камерами видеонаблюдения. После задержания около часа пришлось ждать прибытия полиции, а затем своими силами искать пропавшего, но безуспешно.

Напомним, 30-летний Владимир вышел ночью на встречу с потенциальными покупателями его автомобиля Kia Optima, но так и не вернулся. Дядя пропавшего сообщил, что вечером 4 декабря его племяннику позвонили незнакомцы. Они представились приезжими из другого города и попросили помочь с осмотром автомобиля. Владимир согласился на встречу, после чего связь с ним прервалась. Позже его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в обгоревшем автомобиле, который не принадлежал погибшему.