Париж объявили лучшим городом мира в 2025 году

Париж назван лучшим городом мира в 2025 году по версии аналитического агентства Euromonitor International. Составители рейтинга пояснили, что столица Франции вновь стала притягательной для туристов из-за победы футбольного клуба «ПСЖ» в Лиге чемпионов и недавно открывшемуся собору Парижской Богоматери, восстановленному после пожара.

За Парижем в рейтинге идут Мадрид, Токио, Рим, Милан, Нью-Йорк, Амстердам, Барселона, Сингапур и Сеул. При этом зарубежные аналитики проигнорировали российские города. При составлении перечня учитывались такие показатели, как туризм, развитие инфраструктуры, экономические показатели, а также охрана здоровья и безопасность. Однако сами французы в Сети выразили недоумение рейтингом.

Многие пользователи иронично написали в комментариях к новости, что ещё Париж давно стал неофициальным лидером «в рейтинге городов, постоянно охваченных уличными протестами», с которыми едва справляется полиция. Поэтому, видимо, у аналитиков Euromonitor International какое-то своё представление о безопасности городской среды. Французы посоветовали экспертам пройтись по парижским многочисленным районам, давно «оккупированным» нелегальными мигрантами.

