Невроз по волшебству: Карты желаний оказались опасны для психики

Популярные техники визуализации, такие как создание карт желаний, могут нанести серьёзный вред психическому здоровью, вызвав стресс и невроз. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на психологов.

По мнению экспертов, вместо ожидаемого вдохновения коллажи с образами идеального будущего часто производят обратный эффект. Человек начинает чрезмерно фокусироваться на отдалённых целях, переставая ценить настоящее, что ведёт к снижению удовлетворённости жизнью. Постоянное сравнение своих достижений с идеализированными картинками усиливает тревожность, чувство вины и ощущение собственной неудачи.

Кроме того, увлечение визуализацией способствует избеганию реальной работы над собой и своими целями. Психологи подчёркивают, что акцент на одних лишь образах без разработки конкретного плана действий неизбежно приводит к психическому дискомфорту и падению мотивации.

Ранее психолог рассказала Life.ru, как обуздать свою прокрастинацию и обратить её приливы себе на пользу. Начать следует с того, что само понятие разделяется на два явления: когда мы просто бездельничаем и когда откладываем задачу на потом, фокусируясь на чём-то другом.