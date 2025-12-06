Путин в Индии
6 декабря, 13:14

Невроз по волшебству: Карты желаний оказались опасны для психики

Психологи рассказали, как карты желаний усиливают тревогу и вызывают невроза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Популярные техники визуализации, такие как создание карт желаний, могут нанести серьёзный вред психическому здоровью, вызвав стресс и невроз. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на психологов.

По мнению экспертов, вместо ожидаемого вдохновения коллажи с образами идеального будущего часто производят обратный эффект. Человек начинает чрезмерно фокусироваться на отдалённых целях, переставая ценить настоящее, что ведёт к снижению удовлетворённости жизнью. Постоянное сравнение своих достижений с идеализированными картинками усиливает тревожность, чувство вины и ощущение собственной неудачи.

Кроме того, увлечение визуализацией способствует избеганию реальной работы над собой и своими целями. Психологи подчёркивают, что акцент на одних лишь образах без разработки конкретного плана действий неизбежно приводит к психическому дискомфорту и падению мотивации.

