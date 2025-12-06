Путин в Индии
6 декабря, 19:51

Россиянам дали советы по оптимизации расходов перед Новым годом

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

При планировании новогоднего бюджета важно заложить 5–10% на непредвиденные расходы, чтобы избежать ухода «в минус», рекомендовала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Она отметила, что при дефиците средств стоит заранее сравнить цены, использовать программы лояльности и дождаться реальных скидок, а не поддаваться на яркие акции.

«Не следует отступать от заранее составленного списка покупок к праздникам и покупать товары только из-за яркой акции», — уверена собеседница «Газеты.ru».

По её словам, перед покупкой незначительных товаров полезно выдержать паузу в сутки — за это время желание может исчезнуть. Скидка не всегда означает выгоду, так как перед распродажами цены часто искусственно завышают. Перед шопингом стоит провести ревизию дома: возможно, праздничный образ не требует новых туфель, а коробки с украшениями ещё полны. А перед оплатой стоит ещё раз проверить корзину, так как мелкие импульсивные покупки незаметно увеличивают итоговый чек.

Ранее Life.ru предложил читателям идеи подарков на Новый год для коллег до 1000 и 3000 рублей, которые можно подарить достойно и не выглядеть при этом дёшево. Кроме того, россиянам рассказали про 6 подарков, которые превратят 2026 год в кошмар.

