Россиянам дали советы по оптимизации расходов перед Новым годом

При планировании новогоднего бюджета важно заложить 5–10% на непредвиденные расходы, чтобы избежать ухода «в минус», рекомендовала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Она отметила, что при дефиците средств стоит заранее сравнить цены, использовать программы лояльности и дождаться реальных скидок, а не поддаваться на яркие акции.

По её словам, перед покупкой незначительных товаров полезно выдержать паузу в сутки — за это время желание может исчезнуть. Скидка не всегда означает выгоду, так как перед распродажами цены часто искусственно завышают. Перед шопингом стоит провести ревизию дома: возможно, праздничный образ не требует новых туфель, а коробки с украшениями ещё полны. А перед оплатой стоит ещё раз проверить корзину, так как мелкие импульсивные покупки незаметно увеличивают итоговый чек.