Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 13:08

Российскую туристку нашли мёртвой в гостиничном номере в Гонконге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Toa55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Toa55

35-летнюю российскую туристку обнаружили без признаков жизни в номере отеля в Гонконге. Об этом инциденте со ссылкой на местные службы сообщил информационный портал The Standard.

Трагедия произошла в пятницу, 5 декабря, в одной из гостиниц района Ваньчай. Персонал отеля вызвал полицию и экстренные службы, сообщив, что гостья потеряла сознание. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Полиция Гонконга начала расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Точная причина смерти молодой россиянки станет известна только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Российские туристы заблокировали гейты аэропорта в Египте из-за 14-часовой задержки
Российские туристы заблокировали гейты аэропорта в Египте из-за 14-часовой задержки

Ранее в Таиланде пару российских туристов привлекли к ответственности, когда они занялись сексом ночью на пляже. Они думали, что никто за ними не наблюдает, однако один местный житель решил во что бы то ни стало наказать их и достал видеокамеру.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Китай
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar