Российскую туристку нашли мёртвой в гостиничном номере в Гонконге

35-летнюю российскую туристку обнаружили без признаков жизни в номере отеля в Гонконге. Об этом инциденте со ссылкой на местные службы сообщил информационный портал The Standard.

Трагедия произошла в пятницу, 5 декабря, в одной из гостиниц района Ваньчай. Персонал отеля вызвал полицию и экстренные службы, сообщив, что гостья потеряла сознание. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Полиция Гонконга начала расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Точная причина смерти молодой россиянки станет известна только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Таиланде пару российских туристов привлекли к ответственности, когда они занялись сексом ночью на пляже. Они думали, что никто за ними не наблюдает, однако один местный житель решил во что бы то ни стало наказать их и достал видеокамеру.