Американский фигурист Малинин установил мировой рекорд и выиграл финал Гран-при
Обложка © ТАСС / AP / Hiro Komae
Американский фигурист Илья Малинин одержал победу в финале Гран-при Международного союза конькобежцев, установив новый мировой рекорд в произвольной программе. Результаты соревнований опубликованы на официальном сайте ISU.
Спортсмен исполнил семь четверных прыжков, включая аксель и лутц, и получил 238,24 балла, превысив свой же рекорд. По сумме двух программ Малинин набрал 332,29 балла, опередив японцев Као Миуру и Сюна Сато. Фигурист родился в США в семье бывших российских спортсменов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова.
Ранее Life.ru писал, что российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник согласились принять участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе после получения соответствующего допуска от Международного олимпийского комитета. Как сообщается на сайте МОК, спортсмены прошли отбор, выиграв квалификационный турнир в Пекине в сентябре 2025 года, после чего специальная комиссия организации рассмотрела вопрос об их допуске к соревнованиям под нейтральным флагом.
