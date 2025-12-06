«Я не подарочек»: Звезда «Уральских пельменей» трогательно поздравила мужа с годовщиной

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в годовщину свадьбы опубликовала архивные фотографии с мужем, предпринимателем Дмитрием Дылдиным. Пара зарегистрировала брак в 2014 году, и артистка поделилась снимками, как они выглядели в начале отношений.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ilana7788

«Я, конечно, не подарочек, но, несмотря на это, ты рядом уже 12 лет», — написала Юрьева в соцсети, обращаясь к супругу. По словам юмористки, они познакомились в московском ресторане, влюбились с первого взгляда и тогда же в шутку заговорили о свадьбе, которая состоялась год спустя.

Секретом крепкого брака актриса называет взаимопонимание и отсутствие восприятия друг друга как должное. Ещё до начала серьёзных отношений Юрьева договорилась с будущим мужем, что не оставит карьеру ради декрета, что, по её мнению, помогло избежать многих конфликтов. В воспитании их дочери Дианы, родившейся в 2015 году, пара активно пользуется помощью бабушек, что позволяет сохранять романтику.

