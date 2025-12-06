Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 14:16

В Нью-Йорке студент в шутку поджёг спящего пассажира в метро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Colinmthompson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Colinmthompson

В Нью-Йорке 18-летний студент Хирам Карреро в шутку положил горящую бумагу рядом со спящим 56-летним пассажиром в метро. Пострадавший получил тяжёлые ожоги, так как огонь быстро перекинул на него. Об этом пишет The Mirror. Подозреваемый арестован, в отношении него началось судебное разбирательство.

«Мне трудно понять, почему 18-летний молодой человек, который учится в старшей школе, выходит на улицу в три часа ночи и поджигает людей», — сказала окружной судья Валери Капрони.

В ходе заседания нарушитель так и не смог объяснить, зачем устроил смертельную «шутку». По словам адвоката, его подзащитный живёт с матерью-инвалидом и является её единственным опекуном. Женщина также пришла в суд, но с журналистами общаться отказалась. Подозреваемый может угодить в тюрьму на семь лет.

Суд оставил без изменения приговор поджёгшему Коран Никите Журавелю
Суд оставил без изменения приговор поджёгшему Коран Никите Журавелю

Ранее в Иркутской области мужчину осудили на 11 лет за попытку сжечь бывшую жену и четверых детей. По версии следствия, он облил пол бензином и поджёг дом, а затем подпёр дверь ломом, лишив людей пути к спасению. Чудом пострадавшая смогла выбраться наружу и спасти детей, все они получили лёгкие ожоги.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar