В Нью-Йорке студент в шутку поджёг спящего пассажира в метро
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Colinmthompson
В Нью-Йорке 18-летний студент Хирам Карреро в шутку положил горящую бумагу рядом со спящим 56-летним пассажиром в метро. Пострадавший получил тяжёлые ожоги, так как огонь быстро перекинул на него. Об этом пишет The Mirror. Подозреваемый арестован, в отношении него началось судебное разбирательство.
«Мне трудно понять, почему 18-летний молодой человек, который учится в старшей школе, выходит на улицу в три часа ночи и поджигает людей», — сказала окружной судья Валери Капрони.
В ходе заседания нарушитель так и не смог объяснить, зачем устроил смертельную «шутку». По словам адвоката, его подзащитный живёт с матерью-инвалидом и является её единственным опекуном. Женщина также пришла в суд, но с журналистами общаться отказалась. Подозреваемый может угодить в тюрьму на семь лет.
Ранее в Иркутской области мужчину осудили на 11 лет за попытку сжечь бывшую жену и четверых детей. По версии следствия, он облил пол бензином и поджёг дом, а затем подпёр дверь ломом, лишив людей пути к спасению. Чудом пострадавшая смогла выбраться наружу и спасти детей, все они получили лёгкие ожоги.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.