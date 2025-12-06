Свадебный кортеж попал в ДТП в Белгороде, есть пострадавшие

Авария случилась 5 декабря на улице Садовой. По предварительным данным, водитель «Тойоты Камри» при развороте не уступил дорогу попутному «Ауди А6». В результате столкновения 33-летняя пассажирка «Ауди» получила травмы. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшей выясняются.

Ранее в Кировской области произошло серьёзное ДТП с участием автобуса хоккейной команды «Родина-2». По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулём и врезался в транспортное средство, в котором юные спортсмены 17-18 лет ехали на соревнования. В результате происшествия пострадали четыре хоккеиста. Всех госпитализировали после оказания медицинской помощи на месте.