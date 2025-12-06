Путин в Индии
Страны ЕС готовятся к войне с Россией к 2030 году, предупредил Орбан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны активно готовятся к военному конфликту с Россией, который может произойти к 2030 году. При этом он подчеркнул, что Венгрия не планирует участвовать в такой войне.

Выступая на собрании активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Кечкемете, политик заявил, что пришёл к такому выводу, анализируя текущую политическую ситуацию. Орбан перечислил этапы эскалации: разрыв дипломатических отношений, введение экономических санкций, милитаризация экономики и, наконец, прямое столкновение. Он отметил, что Венгрия находится в опасности и её задача — удерживать ЕС от войны.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания категорически отклонила обвинения России в адрес Европы о якобы существующем желании воевать. В Великобритании назвали эти заявления «очередной чепухой» и подчеркнули, что европейские страны демонстрируют единство в поддержке права Украины на самооборону в соответствии с международным правом, добавив, что НАТО готов дать сплочённый и решительный ответ на любые потенциальные угрозы.

