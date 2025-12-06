Раскрыт мотив напавшего на супружескую пару в Москве

В центре Москвы произошло жестокое преступление, в результате которого мужчина был убит, а его сожительница — ранена, причём одним из задержанных подозреваемых оказался сын пострадавшей женщины. Об этом сообщила столичная прокуратура в своём телеграм-канале

Согласно сообщению ведомства, двое людей ворвались в квартиру и напали на супружескую пару, заколов мужчину. После задержания следователями один из обвиняемых полностью признал свою вину.

«Следователями столичного СК фигуранты задержаны. С ними проведён ряд следственных действий, им предъявлено обвинение. В ходе допроса один из обвиняемых признал вину в полном объёме и сообщил следствию, что совершил преступление из корыстных побуждений», — сказано в сообщении.

Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве и покушении на убийство. Сегодня следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании для обоих обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве молодой человек зарезал своего отчима, а мать исполосовал ножом. Это произошло у них к квартире. Хозяин жилья получил 29 ножевых ударов, от чего сразу же скончался. После этого преступник скрылся.