ХК «Адмирал» уволил главного и старшего тренера — Тамбиева и Банаду

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев и его старший помощник Андрей Банада отстранены от работы из-за неудовлетворительных результатов команды. Решение было опубликовано в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Оно последовало за четвёртым подряд поражением, включая недавний проигрыш «Локомотиву» (1:3).

«Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин», — говорится в заявлении.

55-летний Тамбиев возглавлял «Адмирал» с ноября 2021 года, приведя команду к выходу во второй раунд Кубка Гагарина в сезоне-2022/23 — лучшему результату под его руководством. Однако в нынешнем регулярном чемпионате «Адмирал» с 28 очками в 32 матчах занимает лишь предпоследнее, 10-е место в Восточной конференции и терпит уже четвёртое поражение подряд.

