Джо Байден оговорился и переименовал США в «Америгадит»

Экс-президент США Джо Байден допустил грубую оговорку во время конференции в Вашингтоне, случайно объединив слова «Америка» и «got it». Об этом инциденте 5 декабря сообщила газета New York Post.

«Пока мы сохраняем веру, хоть немного надежды, встаём и помним, кто мы такие – мы Соединенные Штаты Америгадит (Amerigotit). Вот кто мы!» — сказал Байден с трибуны.

Оговорка произошла, когда политик критиковал администрацию действующего президента Дональда Трампа. Это не первая речевая ошибка Байдена, чьи когнитивные способности неоднократно становились предметом обсуждения.

К слову, медики диагностировали у 82-летнего экс-президента США Джо Байдена агрессивный рак простаты с метастазами в костные ткани. Данная форма заболевания считается чувствительной к гормональной терапии, что оставляет возможности для эффективного лечения. В настоящее время бывший президент совместно с семьёй изучает доступные варианты лечения.