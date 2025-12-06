Москвич с приятелем устроили блэкаут и зарезали отца ради квартиры в центре Москвы

Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух мужчин, обвиняемых в убийстве и покушении на убийство супружеской пары в центре Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Двое мужчин 2001 и 1995 годов рождения обвиняются в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Следствие установило, что ночью 5 декабря они отключили свет в квартире на улице Бутырский Вал и, когда хозяин вышел к электрощитку, ворвались внутрь в масках, убили его и ранили женщину, которая проживала вместе с ним.

В ходе следствия выяснилось, что один из обвиняемых является сыном убитого. По версии следствия, сын рассчитывал получить в наследство квартиру отца, продать её и часть денег передать своему подельнику в качестве оплаты за участие в преступлении.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве преступник вместе со своим подельником ворвался в квартиру на Бутырском Валу и нанёс хозяину 29 ударов ножом. Мужчина скончался на месте, но затем очередь дошла до женщины. Злодеи несколько раз полоснули её ножом, а потом сбежали.