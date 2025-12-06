«Атмосферный подарок»: Москвичам рассказали, когда ждать снега

Жители Центральной России почувствуют настоящую зиму во второй половине декабря, когда снег будет идти практически ежедневно. С таким оптимистичным прогнозом выступил синоптик Евгений Тишковец в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, к Новому году россияне всё же дождутся «атмосферного подарка». Сугробы обязательно будут и снежный покров установится плотный, заверил метеоролог. Он напомнил, что начало зимы, как и вся осень, оказались аномально тёплыми, однако «природа над нами сжалится». При этом Тишковец высказался и о морозах — сильно низких температур до января не будет.

«К Новому году и вообще на зимние месяцы — без снега мы не останемся, это 100%. Обязательно снег будет, обязательно будут сугробы, обязательно будет снежный покров. Декабрьские, пусть умеренные, очень мягкие, но морозы будут в конце месяца, в последней декаде, когда температурные показатели уйдут в такой щадящий режим, очень спокойные -2, -7 градусов. Снег будет сыпать почти ежедневно», — пояснил эксперт.

Ранее Life.ru писал, что затяжная тёплая осень нарушает биологические ритмы многих видов животных, создавая серьёзные угрозы для их выживания. У млекопитающих сбиваются процессы накопления жировых запасов и подготовки зимних убежищ, а птицы сталкиваются со смещением сроков миграции. Особую тревогу вызывает состояние медведей, которые не успевают набрать необходимую жировую прослойку для зимней спячки, что ведёт к повышению рисков нападения на людей в поисках пропитания.