Москвичке искалечили рот при протезировании, за «улыбку мечты» она отдала почти 1 млн

Жительница Москвы после протезирования зубов за 880 тысяч рублей осталась с искалеченным ртом, теперь она не может нормально есть. Об этом сообщает Baza со ссылкой на пострадавшую.

После установки временных коронок у женщины начались сильные боли в челюстном суставе, тошнота и бессонница. Судебная экспертиза подтвердила грубые нарушения протокола лечения, которые привели к осложнениям. На восстановление зубов уйдёт 1 миллион 300 тысяч рублей.

Клиника «Аль Дента» свою ответственность отрицает, утверждая, что врач работала тайно и без разрешения. Пациентка, не получившая ни договора, ни квитанций, подала в суд.

Ранее в Барнауле пациенту городской больницы по ошибке удалили несколько здоровых зубов вместо запланированной операции по удалению опухоли в лимфоузле. После стабилизации состояния мужчине провели повторную, уже правильную операцию. Руководство медучреждения устно извинилось и предложило восстановить зубы, но не оформило обязательств документально, что заставило семью обратиться в правоохранительные органы и Росздравнадзор для проверки на халатность.