Киркоров объяснил «природой-матушкой» белизну своих зубов и густую шевелюру

Российский певец Филипп Киркоров на съёмках «Песни года 2025» раскрыл секрет своей «молодеющей» внешности. По его словам, «природа-матушка» одарила его прекрасными генами и хорошей физической формой. Особенно музыкант доволен своими зубами, которые не требуют никаких манипуляций. Сейчас Киркорову 58 лет.

«Природа-матушка одарила. К сожалению, рано побелел, но самое главное, что не лысый. Просто ухаживаю за волосами, как все, ухаживаю за собой. Я артист, я обязан это делать. Папа с мамой дали мне хорошие ДНК и гены. У меня свои зубы, все, кто в том разбирается, видят, что это не виниры, ничего искусственного», — объяснил король эстрады в беседе с нашими коллегами из Super.ru.