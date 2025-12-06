Путин в Индии
6 декабря, 17:40

Киркоров объяснил «природой-матушкой» белизну своих зубов и густую шевелюру

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Российский певец Филипп Киркоров на съёмках «Песни года 2025» раскрыл секрет своей «молодеющей» внешности. По его словам, «природа-матушка» одарила его прекрасными генами и хорошей физической формой. Особенно музыкант доволен своими зубами, которые не требуют никаких манипуляций. Сейчас Киркорову 58 лет.

Киркоров объяснил белизну своих зубов и густую шевелюру. Видео © Telegram/Super.ru

«Природа-матушка одарила. К сожалению, рано побелел, но самое главное, что не лысый. Просто ухаживаю за волосами, как все, ухаживаю за собой. Я артист, я обязан это делать. Папа с мамой дали мне хорошие ДНК и гены. У меня свои зубы, все, кто в том разбирается, видят, что это не виниры, ничего искусственного», объяснил король эстрады в беседе с нашими коллегами из Super.ru.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Российских автомобильных дорог» и взыскал с компании певца Филиппа Киркорова 4 170 рублей. Речь идёт о долге за проезд по платным участкам магистралей ЦКАД и М-12.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

