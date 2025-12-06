В Белгороде и области начались проблемы со светом

В Белгороде и части Белгородского района произошли масштабные перебои в электроснабжении. Как сообщил региональный оперативный штаб, причиной стал прилёт неустановленного боеприпаса.

По данным властей, аварийные службы работают на местах, но проблемы с подачей электричества до сих пор сохраняются. В результате инцидента пострадал один человек, также повреждены грузовик и окна в двух частных домах.

Ранее Life.ru сообщал, что в Рязанской области ночью активизировались средства противовоздушной обороны, которые уничтожили 29 воздушных целей. Фрагменты одного из сбитых беспилотников повредили крышу многоквартирного дома, вызвав возгорание, однако спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар.