«Что ни делает – не идут дела». Итоги катастрофической недели для ЕС

Публицист и аналитик Александр Роджерс — о крахе иллюзий и финансовом цугундере. Как Европа осталась без российских денег для Киева, без китайских кредитов и без поддержки Вашингтона.

6 декабря, 21:23
Украсть не получилось, занять не дали. Неделя, когда ЕС остался без денег и поддержки. Обложка © GPTChat

Что она ни делает – не идут дела,

Видно, в понедельник Урсулу мама родила.

Не складно, но зато по сути. Потому что именно так можно охарактеризовать прошедшую неделю — как собрание неудач, провалов и накатывающих как снежный ком проблем для ЕС. Но давайте подробнее.

Начиналась неделя с пафосного выступления Урсулы, в котором она озвучила грандиозный план по передаче режиму Зеленского 210 миллиардов евро. Причём в её изложении это звучало как уже утверждённое и неизбежное решение. Я даже чуть почти поверил. Но нет.

Как говорит Сол Гудман, «не нужно рассказывать, как на самом деле. Просто покажите документы». А когда я начал копать конкретику, то получается совсем другая картина.

Во-первых, не 210 миллиардов, а 165. Остальные 45 миллиардов — это просто отложили на год выплату предыдущих кредитов.

Во-вторых, и этих 165 у ЕС нет. И все они — это российские деньги. 140 в «Евроклире» и ещё 25 в различных странах ЕС (преимущественно в Германии).

В-третьих, все против. И сам «Евроклир», и правительство Бельгии, и парламент Бельгии (который даже проголосовал против воровства российских активов), и даже Европейский Центробанк во главе с Кристин Лагард (а там такая матёрая ведьма, что Урсула против неё сушёный наногитлер).

Кристин Лагард. Фото © ТАСС / AP / Roberto Monaldo

Причём делают они это не из любви к России, а говорят примерно то же, что какой-то ватный Роджерс: что если они так сделают, то им хана.

В конце недели в очередной раз выступила гендиректор «Евроклира» Валерии Урбен, заявив, что у них хранятся не только документы на российское имущество в ЕС, но и документы на европейское имущество в России. И если ЕС изымет первые, то Россия изымет вторые (и, сюрприз, вторых существенно больше). В общем, как обычно: то, о чём так долго врала кремлёвская пропаганда, оказалось чистой правдой. Никогда не было — и вот опять.

Более того, даже предельно русофобское правительство Мерца в Германии, «стоящее сколько надо с Украиной», отказывается конфисковывать российское имущество у себя — по схожим причинам. Потому что многие немецкие корпорации имеют замороженные в России активы и могут их потерять.

И немецкий Бундестаг провалил две русофобские инициативы. Первая из них требовала от правительства ФРГ через G7 передать Украине все замороженные в Европе российские активы. За эту резолюцию проголосовали лишь 77 депутатов, против — 455, а 53 парламентария воздержались.

«Такой шаг стал бы прямой атакой на интересы Германии и нарушил бы международное право. У нескольких немецких компаний, включая Metro, Knauf и Hochland, до сих пор есть бизнес в России, и они могут столкнуться с ответными мерами», — заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

Вторая резолюция, представленная фракцией «Союз-90/Зелёные», предполагала прекращение сотрудничества с Россией в ядерной сфере. За предложение выступили 130 депутатов, против — 453. «Путинферштейеры» какие-то!

У Урсулы был запасной план, на случай если украсть российские активы не получится — выпустить еврооблигации на 90 миллиардов евро. Но и этот вариант был заблокирован Венгрией. Потому что в ЕС своим денег не хватает, а хохлы не нужны.

Как иллюстрация того, что у Европы нет денег, Макрон летал в Пекин попрошайничать (инвестиций и кредитов) у председателя Си Цзиньпина. При этом умудрился во время переговоров что-то там ещё требовать по Украине (что снизило его и без того невысокие шансы получить кредит примерно до нуля).

Вообще, предельно странные люди. В один день говорят, что Китай им враг, и строят планы, как будут его перемагать в составе НАТО, а на следующий летят туда просить денег. Странные, одним словом.

Но на этом беды евроглобалистов не закончились — на этой неделе в США вышла новая Стратегия национальной безопасности. В которой Россия больше не называется врагом или противником США и даже Китаю уделено не слишком много внимания. Зато очень подробно расписано, что Европа отказалась от общих со Штатами ценностей, перестала быть демократичной и так далее. Фактически там написано: «Не надо нападать на Ирак, давайте вместе долбанём по Тбилиси». Ой, это Жириновский двадцать лет назад. А в американской стратегии нацбезопасности основным врагом демократии — и, соответственно, США — фактически объявляется Евросоюз.

Илон Маск, который всегда очень чётко держит нос по текущей повестке, написал, что нужно распустить Евросоюз и освободить от его диктатуры входящие в него страны. Его поддержал Дмитрий Анатольевич Медведев, написав: «Совершенно верно».

Ещё и бывшую главу европейской дипломатии, предшественницу Калласс, Федерику Могерини арестовали по делу о коррупции.

Федерика Могерини. Фото © ТАСС / Zuma

Итого:

— украсть российские активы у Урсулы не получается;

— найти денег для поддержки её любимых укронацистов тоже;

— папередников ловят за коррупцию и дышат в затылок уже самим Урсуле с Каей;

— и, в довершение, США объявили ЕС врагами демократии.

Так и до гуманитарных бомбардировок недолго. Или вместо власти в Четвёртом рейхе получить цугундер. Как у классика — пожизненный эцих с гвоздями.

Вот и получается, что Урсуле бы в другой день родиться, но уже поздно.

