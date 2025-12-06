Один из подозреваемых в убийстве продавца машины прятался в квартире знакомой

Одного из двух предполагаемых убийц продавца автомобиля в Тюмени задержали в квартире у знакомой, где он скрывался. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Следствие считает, что двое 23-летних мужчин увидели объявление о продаже машины. В ночь на четверг они представились покупателями из другого города и попросили владельца показать автомобиль. Во время осмотра один из них зарезал продавца прямо за рулём. После этого преступники вывезли машину в Екатеринбург и выставили её на продажу.

Оба задержанных — из Тюмени и Заводоуковска — уже имеют судимости.

«Один из них был задержан в Екатеринбурге при попытке продать похищенный автомобиль, второго оперуполномоченные задержали в Тюмени в квартире у знакомой, где он пытался скрыться», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщил, что тюменец пропал при продаже машины и позже был найден мёртвым. Его тело сильно обезобразили. По версии следствия, один из нападавших нанёс продавцу несколько ножевых ранений во время осмотра авто. После этого тело перенесли на заднее сиденье. Злоумышленники скрылись на двух машинах — на автомобиле жертвы и на незарегистрированном транспорте. На пустыре в Тюменском районе они сожгли тело Владимира в машине без номеров. Для этого использовали заранее подготовленную канистру с бензином. Затем преступники уехали на иномарке погибшего.