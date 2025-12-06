Глава Google DeepMind предсказал создание ИИ уровня человека через 5-10 лет

Один из главных мировых экспертов по искусственному интеллекту, сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис, заявил, что создание искусственного общего интеллекта (AGI), равного человеческому, может стать реальностью уже в ближайшее десятилетие. С таким прогнозом он выступил на международном саммите.

По словам Хассабиса, современные языковые модели, включая Gemini, — это лишь важный промежуточный этап. Для прорыва потребуется ещё одно-два фундаментальных научных открытия. Параллельно эксперт предупредил о растущих рисках: он отметил, что сценарии злонамеренного использования ИИ для кибератак на критическую инфраструктуру, вероятно, уже начинают воплощаться в жизнь.

Другие лидеры отрасли на саммите поддержали мнение о неизбежности перемен, согласившись, что ИИ изменит характер любой работы в ближайшие пять лет. Хассабис описал и оптимистичный сценарий, ведущий к «радикальному изобилию», но подчеркнул, что для этого уже сейчас необходимо создавать надёжные системы контроля и этические рамки.

Ранее Life.ru писал, что в ближайшие 5–10 лет ИИ может фактически занять министерские посты по всему миру, оставив политикам лишь декоративные функции. Он охарактеризовал подобное развитие событий как «неоколониализм нового типа, где нет ни армий, ни границ» — систему, в которой реальное влияние сосредотачивается в руках создателей алгоритмов, а суверенные государства де-факто становятся их клиентами.