6 декабря, 20:08

«Газель» взорвалась под Солнечногорском, в сторону Москвы пробка

Обложка © Telegram / SHOT

«Газель» взорвалась на трассе в пригороде Солнечногорска. На месте работает пожарная охрана. Из-за ЧП образовалась крупная пробка.

Взрыв «Газели» на Ленинградком шоссе. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет Telegram-канал SHOT, всё произошло на Ленинградском шоссе в сторону Москвы. Сначала машина загорелась, а затем произошёл взрыв. Пробка растянулась более чем на два километра со стороны Солнечногорска.

Точные причины случившего пока неизвестны. Пострадавших, предварительно, нет. На месте продолжают работать экстренные службы.

Вторая за день машина взорвалась в Москве, на этот раз рванула Kia
Ранее, 1 декабря, в одном из районов Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser 200 Prado. Машина загорелась, но в момент ЧП в салоне никого не было. От взрыва ударная волна выбила стёкла в соседнем высотном доме — на третьем и четвёртом этажах.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Лия Мурадьян
