«Газель» взорвалась под Солнечногорском, в сторону Москвы пробка
Обложка © Telegram / SHOT
«Газель» взорвалась на трассе в пригороде Солнечногорска. На месте работает пожарная охрана. Из-за ЧП образовалась крупная пробка.
Взрыв «Газели» на Ленинградком шоссе. Видео © Telegram / SHOT
Как пишет Telegram-канал SHOT, всё произошло на Ленинградском шоссе в сторону Москвы. Сначала машина загорелась, а затем произошёл взрыв. Пробка растянулась более чем на два километра со стороны Солнечногорска.
Точные причины случившего пока неизвестны. Пострадавших, предварительно, нет. На месте продолжают работать экстренные службы.
Ранее, 1 декабря, в одном из районов Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser 200 Prado. Машина загорелась, но в момент ЧП в салоне никого не было. От взрыва ударная волна выбила стёкла в соседнем высотном доме — на третьем и четвёртом этажах.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.