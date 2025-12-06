«Газель» взорвалась под Солнечногорском, в сторону Москвы пробка

«Газель» взорвалась на трассе в пригороде Солнечногорска. На месте работает пожарная охрана. Из-за ЧП образовалась крупная пробка.

Взрыв «Газели» на Ленинградком шоссе. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет Telegram-канал SHOT, всё произошло на Ленинградском шоссе в сторону Москвы. Сначала машина загорелась, а затем произошёл взрыв. Пробка растянулась более чем на два километра со стороны Солнечногорска.

Точные причины случившего пока неизвестны. Пострадавших, предварительно, нет. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее, 1 декабря, в одном из районов Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser 200 Prado. Машина загорелась, но в момент ЧП в салоне никого не было. От взрыва ударная волна выбила стёкла в соседнем высотном доме — на третьем и четвёртом этажах.