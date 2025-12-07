Умер режиссёр Олег Урюмцев, снявший фильмы «Исход» и «Часовые Победы»
Олег Урюмцев. Обложка © Telegram / Союз кинематографистов РФ
Режиссёр Олег Урюмцев, снявший фильмы «Исход» и «Часовые Победы», умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.
Урюмцев также был президентом Международного кинофестиваля военного кино имени Юрия Озерова и членом Союза кинематографистов. В качестве актёра он снимался в таких картинах, как «Сталинград», «Петербургские тайны», «Бесконечность» и «Великий полководец Георгий Жуков».
