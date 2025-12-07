Путин в Индии
7 декабря, 02:26

Трамп заявил о готовности наносить удары по наркоторговцам на суше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении перенести методы борьбы с наркокартелями с моря на сушу. Выступая на торжественном ужине в центре Кеннеди, он отметил, что США знают «каждый маршрут, каждый дом» наркоторговцев и готовы наносить удары по их наземной инфраструктуре.

Трамп также сообщил, что объём наркотиков, поступающих в страну по морю, сократился на 94%, и пообещал выяснить, кто отвечает за оставшиеся 6%. Ранее администрация Трампа уже проводила военные операции против судов с наркотиками у берегов Центральной и Южной Америки.

Southcom: США уничтожили судно с «наркотеррористами» в Тихом океане
Southcom: США уничтожили судно с «наркотеррористами» в Тихом океане

А ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что любая атака США на наземные цели в Колумбии будет расцениваться как объявление войны. Лидер страны пригласил Трампа посетить Колумбию и вместе уничтожать нарколаборатории.

