Регион
7 декабря, 05:12

Снег покроет 92% России на следующей неделе

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Снежный покров в России расширится почти до абсолютного максимума — к середине следующей недели снег будет лежать уже на 92% территории страны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, с понедельника в Поволжье установятся стабильные минусовые температуры: ночью до −9, днем до −7 градусов. При такой погоде выпавший снег будет сохраняться, а территория, покрытая им, увеличится примерно на 2% от текущих 90%.

«Азиатская часть страны уже держит плотный снежный покров — при нулевых дневных температурах снег лишь проседает, но площадь покрытия не уменьшается», — сказал Вильфанд ТАCC.

Ранее Life.ru писал, что первые зимние выходные в Москве будут довольно тёплыми для этого времени года. А в понедельник погода будет облачной. Вероятно, москвичи даже увидят слабый снегопад при температуре ночью -3…+2, днём -2…+3.

