Киеву стоит намеренно затягивать переговоры с США, поскольку Вашингтон стремится навязать Украине совершенно не выгодную ей сделку на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко. Его цитирует издание «Страна.ua».

Нардеп считает, что американская сторона, наблюдая коррупционный скандал и сложности на фронте, пришла к выводу о необходимости скорейшего завершения конфликта для Украины. Костенко настаивает, что такой подход может привести к принятию решений, не соответствующих интересам украинской нации, поэтому Киеву необходимо выиграть время для укрепления своих позиций.

«Я считаю, что нам было максимально нужно тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация», — утверждает он.