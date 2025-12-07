«Мы не заслужили»: В Раде призвали максимально затягивать время в переговорах
Депутат Рады Костенко заявил, что Киеву нужно тянуть время на переговорах с США
Киеву стоит намеренно затягивать переговоры с США, поскольку Вашингтон стремится навязать Украине совершенно не выгодную ей сделку на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко. Его цитирует издание «Страна.ua».
Нардеп считает, что американская сторона, наблюдая коррупционный скандал и сложности на фронте, пришла к выводу о необходимости скорейшего завершения конфликта для Украины. Костенко настаивает, что такой подход может привести к принятию решений, не соответствующих интересам украинской нации, поэтому Киеву необходимо выиграть время для укрепления своих позиций.
«Я считаю, что нам было максимально нужно тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация», — утверждает он.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что США могут без особо труда избавиться от Зеленского в политическом плане, если он не примет их условия. При этом с другой стороны на украинского политика давят ультраправые националисты. На Западе считают, что они просто убьют его за любое мирное соглашение с РФ.
