Москвич упёк жену в рехаб после намёка на развод и спокойно вычистил её карту

В Москве мужчина сдал жену в один из столичных рехабов, оформив пребывание там за 450 тысяч рублей сроком на полгода, чтобы после развода не делить с ней имущество и забрать ребёнка. О случившемся сообщает Mash.

34-летняя Оксана давно думала о разводе. Она имела высокий заработок в должности геммолога — создавала ювелирные украшения для состоятельных клиентов. Мужчина узнал о желании супруги разойтись и решил лишить её всего. Он дождался, когда женщина устроит вечеринку с подругами, после чего вызвал «специалистов», которые вкололи его жене успокоительное и увезли. Женщину насильно поместили в рехаб.

Затем мужчина снял с карты жены почти полмиллиона, якобы «на лечение» и подписал договор с рехабом, обещав переводить по 75 тысяч рублей в месяц в течение полугода. Как позже рассказала пострадавшая, в «лечебном» учреждении её начали морить голодом: курица выдавалась одна на 30 человек. Большую часть времени её держали взаперти в комнате.

Нашла Оксану её адвокат. Заподозрила неладное, когда 8 марта клиентка не вышла на связь. Юрист смогла найти рехаб, позвала знакомых и пришла с разборками к воротам. Силой и угрозами ей удалось вызволить женщину и увезти. За время своего заключения Оксана потеряла несколько клиентов, так как сорвались сроки заказов на 15 тысяч долларов, а также её банковскую карту обчистил супруг. По словам пострадавшей, в так называемом «лечебном» центре было 30 человек — семерых привезли точно так же: мужья сдавали их туда ради наживы. И эти женщины до сих пор там.

Ранее суд в Подмосковье заключил под стражу руководителя и трёх сотрудников реабилитационного центра «Неугасимая надежда» в Егорьевске. Им предъявили обвинение в групповом незаконном лишении свободы — часть 3 статьи 127 УК. При этом волонтёры применяли насилие, опасное для жизни и здоровья, использовали предметы как оружие, от чего пострадали люди.