200 россиян уже несколько часов держат в самолёте из Шарм-эль-Шейха после экстренной посадки

Самолёт египетской авиакомпании, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Челябинске. Пассажиры уже несколько часов ждут вылета на борту. Об этом сообщает 74.RU.

Пассажиры ждут вылета. Видео © 74.RU

Рейс UJ-721 вылетел накануне вечером, но посадка в Екатеринбурге не была разрешена, и лайнер приземлился в Челябинске. По словам пассажиров, с утра около 200 человек находятся на борту. Кому-то стало плохо, потребовался вызов скорой помощи, однако покинуть самолёт никому не разрешили.

В управлении на транспорте МВД по УрФО пояснили, что криминальных причин для задержки нет. Посадка в Екатеринбурге была запрещена из-за сильного снегопада и вероятного обледенения ВПП. Пассажиров не выпускают, поскольку рейс международный и требуется дополнительное время на проверку документов. В ведомстве пообещали, что в ближайшее время все смогут покинуть борт.

