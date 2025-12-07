Убийство 172 медведей разыграли в лотерею среди американцев

В американском штате Флорида власти впервые с 2015 года разрешили охоту на медведей, популяция которых чрезмерно увеличилась и создала риски для человека. Об этом сообщает Associated Press. Поступило более 160 тысяч заявок на отстрел хищников.

В итоге Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды выдала 172 разрешения на охоту на медведей посредством лотереи. При этом, часть заявок была подана зоозащитниками, которые надеются спасти хищников, получив разрешение на отстрел, но не воспользовавшись им. Во Флориде власти давно выражали обеспокоенность, что косолапых становится с каждым годом всё больше. Лет сорок назад медведей насчитывалось пара сотне, сейчас их порядка 4000.

Сезон охоты продлится до 28 декабря. Экоактивисты пытались через суд запретить выдачу разрешений на отстрел. По их мнению, это человек вторгается в природную среду, поэтому зверям приходится уходить дальше в лес или атаковать населённые пункты в поисках пропитания. Защитники предлагали искать другие варианты борьбы с угрозой нападения животных, но суды были ими проиграны.

Ранее сообщалось, что аномальная тёплая погода в Центральной России ударила по животным — медведи не спят. Они не успевают набрать необходимую жировую прослойку для зимней спячки, что ведёт к повышению рисков нападения на людей в поисках пропитания.