7 декабря, 08:49

Названы города России с самыми щедрыми кофеманами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / antoniodiaz

Жители Челябинска оказались самыми щедрыми любителями кофе среди городов-миллионников России, опередив даже Санкт-Петербург и Москву по среднему чеку в кофейнях. Такие данные, полученные аналитиками оператора фискальных данных «Платформа ОФД», были представлены РИА «Новости» по итогам сентября-октября текущего года.

Согласно исследованию, средний чек в кофейнях Челябинска составил впечатляющие 610 рублей. На второй строчке рейтинга расположился «кофейный город» Санкт-Петербург с показателем в 603 рубля, а замыкает тройку лидеров Новосибирск, где средняя покупка достигает 597 рублей.

Среди других городов с высоким уровнем расходов на кофейные напитки оказались Москва (564 рубля), Красноярск (506 рублей) и Краснодар (501 рубль). Менее 500 рублей за один визит в кофейню в среднем оставляют жители Ростова-на-Дону (494 рубля), Казани (477 рублей) и Волгограда (470 рублей). Десятым городом по размеру среднего чека стал Екатеринбург, где он составил 467 рублей.

Наиболее умеренные расходы на кофе зафиксированы в городах Приволжского федерального округа: Уфа со средним чеком в 465 рублей, Самара (462 рубля) и Пермь (453 рубля). Незначительно выше показатель в Нижнем Новгороде (437 рублей). Завершает список из пятнадцати городов Воронеж, где средние траты на кофе составляют 427 рублей.

Ранее российские любители кофе столкнулись с существенным подорожанием напитка. С начала текущего года натуральный зерновой кофе вырос в цене почти на треть, а средняя стоимость килограмма молотого или зернового продукта составила 2030 рублей — это на 29,4% больше, чем годом ранее. Растворимый кофе стал дороже на 19,7%, достигнув 4090 рублей за килограмм. Рост цен, согласно Росстату, составляет 27% и 20% соответственно.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Наталья Афонина
